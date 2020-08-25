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вторник, 25 августа 2020 18:06

Пискуна уволили с должности советника генпрокурора

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Пискуна уволили с должности советника генпрокурора
Пискун пробыл на посту меньше месяца. Фото: "УНИАН"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

О причинах увольнения не сообщается. На посту он пробыл меньше месяца. Генпрокурор назначила Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля "за его опыт и эффективность".

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Святославу Пискуну 61 год, родился на Житомирщине. Заслуженный юрист Украины. Трижды занимал должность генерального прокурора Украины во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. Был народным депутатом 5 и 6 созывов. О том, что Венедиктова назначила Пискуна своим внештатным советником, стало известно 30 июля. Он работал на общественных началах.

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