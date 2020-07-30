Пискуна назначили советником генерального прокурора

Бывшего генпрокурора Святослава Пискуна генеральная прокурорка Ирина Венедиктова назначила своим советником.
Экс-генпрокурор Юрий Луценко сообщил об этом в Facebook.
Позже назначения Пискуна подтвердили в офисе генпрокурора, сообщает "Украинская правда".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уволенный из ГБР Корецкий рассказал, как его заставляли "догонять Порошенко"
Луценко опубликовал фото приказа Венедиктов от 27 июля. Пискуна назначили вне штата на общественных началах.
61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.
Генпрокурор Ирина Венедиктова представила нового руководителя прокуратуры Киева. Им стал Олег Кипер, который ранее был заместителем прокурора Киева. Информация о назначении появилась на странице прокуратуры Киева.
Комментарии