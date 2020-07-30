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четверг, 30 июля 2020 19:13

Пискуна назначили советником генерального прокурора

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Пискуна назначили советником генерального прокурора
Бывшего генпрокурора Пискуна назначили советником. Фото: Facebook/Юрий Луценко

Бывшего генпрокурора Святослава Пискуна генеральная прокурорка Ирина Венедиктова назначила своим советником.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко сообщил об этом в Facebook.

Позже назначения Пискуна подтвердили в офисе генпрокурора, сообщает "Украинская правда".

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Луценко опубликовал фото приказа Венедиктов от 27 июля. Пискуна назначили вне штата на общественных началах.

61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Генпрокурор Ирина Венедиктова представила нового руководителя прокуратуры Киева. Им стал Олег Кипер, который ранее был заместителем прокурора Киева. Информация о назначении появилась на странице прокуратуры Киева.

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