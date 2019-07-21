Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник

В сети очевидцы утверждают, что продавцы из палатки с дешевыми сладостями агитировали за одного из кандидатов. Фото: Facebook

В Днепре возле нескольких избирательных участков продавали печенье, пирожки и воду по 5 коп.

Любой агитационной символики у точек с дешевыми сладостями активисты не обнаружили. Однако полиция составила акты по факту незаконной торговли, передает "Опора".

В сети очевидцы утверждают, что продавцы из палатки агитировали за одного из кандидатов. А полиция, которая приехала на вызов, купила дешевых пирожков и уехала.

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"Полиция на место выехала. Проверила лиц, осуществлявших торговлю. В них есть все разрешения. Любой агитации они не проводили. Материалы зарегистрированы в Журнал единого учета. Это некриминальное и не административное производство, просто зарегистрировано", - пояснила "Українській правді" представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

По словам мужчины у одной из палаток, он решил раздать сладости людям, чтобы сделать праздник в день выборов.

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.