Пинчук возвращается в Украину

Пинчук – второй в списке самых богатых людей в Украине. Фото: @VictorPinchukFoundation

Олигарх Виктор Пинчук вернется в Украину в среду, 16 февраля.

Комментарий директора по коммуникациям Фонда Пинчука Наталии Вовк опубликовала "Українська правда".

"На завтра запланирован совет директоров YES в Днепре. Запланированы встречи с коллективом. Также он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности", - сказала она.

Конференция состоится в Мюнхене 18-20 февраля.

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Виктор Пинчук - второй самый богатый человек в Украине. Его состояние оценивают в $2,5 млрд по версии Forbes. Владеет телеканалами ICTV, "Новий", СТБ, М1.

Является владельцем финансово-промышленной группы "Интерпайп" - занимается сталелитейной промышленностью.

Олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук вылетели из Украины. Об этом в прошлое воскресенье сообщила "Українська правда". Также вылетел олигарх и народный депутат Вадим Новинский и нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, бизнесмены Александр Ярославский и Василий Хмельницкий, выяснили журналисты. Олигархи, народные депутаты, выехавшие из Украины, должны вернуться в течение 24 часов. Иначе государство "сделает серьезные выводы", сказал президент Владимир Зеленский.