"Петя спит": Зеленский опубликовал фото из домашнего спортзала

Президент Украины Владимир Зеленьский опубликовал новое сообщение в Instagram.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!", - подписал фото Зеленский.

Также президент добавил хэштег "Здоровая Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разговор Зеленского и Байдена: о чем говорили лидеры

В комментариях украинский комик Игорь Ласточкин спросил, кто такая Нора.

Зеленский регулярно постится фотографии из спортзала. Под одним таким постом экс-министр обозвал Зеленского "м*даком".