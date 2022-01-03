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понедельник, 03 января 2022 12:08

"Петя спит": Зеленский опубликовал фото из домашнего спортзала

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Президент Украины Владимир Зеленьский опубликовал новое сообщение в Instagram.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!", - подписал фото Зеленский.

Также президент добавил хэштег "Здоровая Украина".

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В комментариях украинский комик Игорь Ласточкин спросил, кто такая Нора.

 

Зеленский регулярно постится фотографии из спортзала. Под одним таким постом экс-министр обозвал Зеленского "м*даком".

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Дата
03
января

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