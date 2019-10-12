Петр Порошенко обсудил с Мадлен Мун перспективы Плана действий относительно членства для Украины

Фото: eurosolidarity.org

Находясь в Лондоне для участия в мероприятиях в рамках ПА НАТО, пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун.

Петр Порошенко подчеркнул важность начала предметной дискуссии на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе, и наиболее удобным случаем для этого есть Саммит НАТО в Лондоне в декабре 2019 года.

Отмечено, что по состоянию на сегодня, Украина де-факто защищает восточную границу трансатлантической безопасности Североатлантического альянса, что является важным конкурентным преимуществом для будущих дискуссий.

Стороны скоординировали подходы относительно возможных шагов на уровне Парламентская ассамблея НАТО, в контексте евроатлантических амбиций Украины.

Петр Порошенко поблагодарил Мадлен Мун за твердую поддержку ПА НАТО в вопросе отпора продолжающейся российской агрессии.

Обсуждены важность укрепления режима трансатлантических санкций против России в надлежащее и полноценного выполнения Москвой Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Отмечено принципиальную важность восстановления Украиной контроля над неконтролируемой частью украинского-российской границы и размещения на оккупированной территории Донбасса многонациональных миротворческих сил ООН.

Глава "Европейской Солидарности" отметил, что его партия и в дальнейшем будет надежно стоять на страже эффективного воплощения курса евроатлантической интеграции государства, приоритетность которого является требованием Конституции Украины.