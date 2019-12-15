Песков рассказал, кто занимался формулировкой заявления "нормандской четверки"

Лидеры стран согласовали коммюнике. Фото: ЗН

Лидеры стран "нормандской четверки" лично участвовали в работе над формулировками коммюнике по итогам саммита в Париже.

Не все предлагаемые пункты ложились в канву Минских договоренностей, заявил Дмитрий Песков, спикер президента РФ Владимира Путина.

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"Собственно формулировками занимались сами лидеры, предлагались одной стороной формулировки, которые не могли были быть приняты другой стороной и так далее. И вот эта работа длилась много часов. Это тяжело физически, это затратно с точки зрения умственной энергии", - сказал он.

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков разнервничался при обсуждении вопроса о выводе российских войск из Донбасса. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свободы слова Савика Шустера".