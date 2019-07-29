Первых 35 депутатов признали избранными

ЦИК признала избранными первых 35 народных депутатов. Фото: ТСН

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 35 окружных избирательных округах и признала избранными 35 народных депутатов.

"Во время сегодняшнего заседания, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 35 ОИО", – говорится в сообщении ЦИК.

ЦИК признала избранными народными депутатами Украины Игоря Палицу в округе № 22; Ирину Констанкевич – в округе № 23; Кирилла Нестеренко – в округе № 26; Анну Личман – в округе № 30; Владимира Захарченко – в округе № 31; Романа Каптелова – в округе № 36; Мусу Магомедова – в округе № 45; Юрия Солода – в округе № 47; Максима Ефимова – в округе № 48; Вадима Новинского – в округе № 57; Сергея Магеру – в округе № 58; Дмитрия Лубинца – в округе № 60; Игоря Герасименко – в округе № 62; Богдана Кицака – в округе № 63; Василия Петёвку – в округе № 72; Владислава Поляка – в округе № 73.

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Признаны избранными депутатами Геннадий Касай в округе № 74; Роман Соха – в округе № 75; Дмитрий Налетов – в округе № 144; Юрий Шаповалов – в округе № 146; Константин Касай – в округе № 149; Алексей Мовчан – в округе № 150; Андрей Деркач – в округе № 159; Владимир Гевко – в округе № 167; Виктория Кинзбурская – в округе № 171; Александр Бакумов – в округе № 173; Евгений Пивоваров – в округе № 175; Дмитрий Микиша – в округе № 181; Николай Стефанчук – в округе № 187; Сергей Лабазюк – в округе № 188; Антон Яценко – в округе № 200; Максим Перебыйнис – в округе № 212; Артем Дубнов – в округе № 213; Богдан Яременко – в округе № 215; Романа Грищук – в округе № 222.

Утром 29 июля в санаторно-гостиничном комплексе Трускавца "Риксос" началось недельное обучение для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Организует его Киевская школа экономики.