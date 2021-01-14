Первые! Украина заплатила все взносы в ООН

Украина заплатила взносы в ООН. Фото: Reuters

Украина стала первым государством мира, которое уплатило все регулярные взносы в Организацию Объединенных Наций.

"Мы рады, что Украина официально стала первой страной-членом ООН в 2021 году, которая выплатила свои взносы в ООН в полном объеме. Украина настроена платить ООН свои взносы полностью и как можно скорее", - сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН предупредили о катастрофическом повышении температуры в мире

Ранее Украина входила в первые 25 государств-членов организации, которые вовремя платили регулярный взнос в ООН. В 2019 году он составил 1 млн 589 тыс. 288 долларов.