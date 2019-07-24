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Первое интервью свадебного фотографа, который обошел на выборах миллионера

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Первое интервью свадебного фотографа, который обошел на выборах миллионера
Сергей Штепа на выборах обошел миллионера Вячеслава Богуслаева. Фото: glavcom.ua

В Запорожье свадебный фотограф Сергей Штепа выиграл выборы у экс-"регионала" и руководителя предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Штепа баллотировался от партии "Слуги народа". О том, как победить опытного оппонента, рассказал в интервью Главкому.

"Последний год я не занимался фотографией, как работой. Это было моим хобби. Зарабатывал 1300 гривен в час, но это цена дня труда. Потому снимаю час, обрабатываю еще пять. А потом просто подал анкету на сайте партии. Мне никто не предлагал идти в парламент. Также прислал свои готовые законопроекты. Были связаны с растаможкой автомобилей и ответственностью органов власти за техническое состояние дорог", - говорит Штепа.

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Победитель выборов говорит, что повариха не может управлять страной. Кандидат должен прислать готовый законопроект, то есть непрофессионалов там не может быть.

"Бренд "Слуги народа" помог на выборах 50 на 50. Без бренда, конечно, я бы не выиграл. Но и тот факт, что если поставить любого под этим брендом и он выигрывает, тоже неправда. Важно сочетание профессионального человека и бренда", - говорит новоизбранный депутат.

Признается, что Вячеслав Богуслаев не поздравил с победой. Приветствовали друзья, знакомые, коллеги из партии.

"Избиратели не понимают, кто такой нардеп. Большинство беспокоят проблемы бытового уровня. На встречах рассказывал, какие проблемы не входят в мою компетенцию. Очень важно, чтобы на местных выборах прошли правильные люди, которые будут работать. Потому что я не смогу некоторые вещи сделать. Мажоритарку лучше отменить, потому что нельзя, чтобы политик 10 лет сеял округ гречкой. А люди, которые хотят что-то сделать, но не имеют больших денег, проигрывают", - говорит он.

Результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины вызвали у украинцев разную реакцию. В частности, и волну шуток по поводу нового состава парламента.

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