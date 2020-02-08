Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская встретились с Папой Римским Франциском в Ватикане.
Первая леди выбрала для встречи черное платье ниже колена с баской и ремешком на талии, передает УНН.
Надела черную шляпку с вуалью и черные туфли-лодочки.
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На первой леди кольцо и аккуратные серьги и сдержанный макияж.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинцев в Донбассе, в Крыму и в России
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