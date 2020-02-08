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суббота, 08 февраля 2020 15:40

Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
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Зеленские встретились с Папой Римским
Фото: ОП
Зеленские встретились с Папой Римским
Зеленские встретились с Папой Римским
Зеленские встретились с Папой Римским
Зеленские встретились с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская встретились с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Первая леди выбрала для встречи черное платье ниже колена с баской и ремешком на талии, передает УНН.

Надела черную шляпку с вуалью и черные туфли-лодочки.

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На первой леди кольцо и аккуратные серьги и сдержанный макияж.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинцев в Донбассе, в Крыму и в России

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Дата
08
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