Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским

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Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская встретились с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Первая леди выбрала для встречи черное платье ниже колена с баской и ремешком на талии, передает УНН.

Надела черную шляпку с вуалью и черные туфли-лодочки.

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На первой леди кольцо и аккуратные серьги и сдержанный макияж.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинцев в Донбассе, в Крыму и в России