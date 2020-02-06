Первая леди празднует день рождения

Сегодня жена президента Елена Зеленская отмечает день рождения. Первой леди исполнилось 42 года.

Президент Владимир Зеленский в Facebook опубликовал трогательное обращение к своей жене.

"Любить. Увлекаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Думать, как ты отреагируешь на новости - приятные или не очень. Ждать встречи дома, как будто перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому что мое счастье - это ты.

С твоим днем, любимая Елена Зеленская! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много предстоит пройти. Впереди - долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", - говорится в заметке.

Также глава государства опубликовал фото с женой.

Президент признается, что счастлив в браке.

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Владимир и Елена Зеленская состоят в браке 17 лет. У них двое детей - младший сын Кирилл и старшая дочь Александра.