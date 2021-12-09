Пересечение границы без очереди: в Украине стартует новый проект

Также создадут комфортные зоны ожидания. Фото: inpoland.net.pl

В Украине с 15 декабря стартует экспериментальный проект электронной очереди пересечения границы.

Это позволит заранее забронировать время прохождения пункта пропуска, сообщил 9 декабря премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства. Нововведение улучшит имидж государства и инвестиционный климат.

"Украина имеет значительный транспортный потенциал, и наши пункты пропуска на границе не должны становиться преградой. Сегодня мы утвердили старт такого проекта, который позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам - не простаивать по несколько дней, что сократит затраты бизнеса", - сказал он.

Также создадут комфортные зоны ожидания.

В этом году приняли план модернизации пунктов пропуска, в рамках которого состоится модернизация 20 пунктов и строительство 12 новых. Общий объем программы - почти 10 млрд грн на три года.

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В июле мужчина сжег свою Škoda Octavia, когда проходил проверку на границе Украины и Словакии. Его остановили на словацкой части пункта пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое". Владелец автомобиля на иностранной регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами.