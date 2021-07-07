Иностранец поджег собственный автомобиль по дороге в Украину

Мужчина поджег авто на глазах пограничников. Фото: Telegram / Виталий Глагола

Мужчина сжег свою Škoda Octavia, когда проходил проверку на границе Украины и Словакии. Его остановили на словацкой части пункта пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое".

По предварительной информации, владелец автомобиля на иностранной регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами. Сам по национальности чех, говорится на Telegram-канале журналиста Виталия Глаголы.

Нарушитель пытался бежать на украинскую территорию. Там его арестовали наши пограничники. Выясняют информацию о задержанном.

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Всем автомобилям в очереди словацкие пограничники отдали паспорта и рекомендовали ехать на другие пункты пропуска.

Пограничники Львовского отряда задержали двух велосипедистов из Германии. Они незаконно пересекли границу с территории Польши. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипедах. На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, ведь думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска необязательно.