Переговоры Зеленского и Байдена: в ОП назвали время

Президент США Джо Байден позвонит президенту Владимиру Зеленскому сегодня в 19:30 по киевскому времени.
Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.
Никифоров также добавил, что время разговора может измениться.
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Зеленский еще примет участие в онлайн-саммите, посвященному вопросам демократии.
7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. В частности, политики обсуждали ситуацию с российскими военными на границе с Украиной. Сегодня, 9 декабря Байден позвонит Зеленскому.
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