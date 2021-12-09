Переговоры Зеленского и Байдена: в ОП назвали время

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Президент США Джо Байден позвонит президенту Владимиру Зеленскому сегодня в 19:30 по киевскому времени.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

Никифоров также добавил, что время разговора может измениться.

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Зеленский еще примет участие в онлайн-саммите, посвященному вопросам демократии.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. В частности, политики обсуждали ситуацию с российскими военными на границе с Украиной. Сегодня, 9 декабря Байден позвонит Зеленскому.