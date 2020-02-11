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Переговоры в Минске: Зеленский заменил представителя Украины в рабочей подгруппе

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Переговоры в Минске: Зеленский заменил представителя Украины в рабочей подгруппе
Зеленский назначил Геннадия Кузнецова представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ. Фото: Politeka

Президент Владимир Зеленский назначил уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Геннадия Кузнецова.

Как отмечается, новым указом Зеленский внес изменения в старый от 19 июня 2019 года. Им он также освободил от выполнения обязанностей представительницу Украины на переговорах в Минске Валерию Лутковскую. Она занимала эту должность с июня 2019 года. Соответствующий документ опубликовали на сайте президента.

Валерий Кузнецов - украинский спецназовец. Генерал-майор Службы безопасности Украины, руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ с мая 2014-го по январь 2015 года.

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Следующее заседание ТКГ в Минске запланировано на 12 февраля.

В РФ официально назначили нового куратора боевиков. В Кремле заявили, что заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак уже курирует "украинское направление" и вопрос "интеграции".

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