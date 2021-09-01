Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов

Янукович с Азаровым находятся в розыске. Фото: Reuters

Власть Януковича оставила Украину перед российской агрессией со 100 тысячами гривен на казначейском счете. Об этом сказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в опубликованном на Gazeta.ua интервью Центру совместных действий.

"Ты - верховный главнокомандующий без боеспособной армии. У тебя полностью разрушен сектор безопасности и обороны, оборонно-промышленный комплекс. Ты возглавил правительство, а на счете в казначействе находится около 100 тысячи гривен на всю страну и огромные долги, которые сделал Азаров вместе с Януковичем, когда строили финансовую пирамиду. Ты не имеешь министра, министерств, местных администраций. В этих условиях надо защищать страну от мощных внешних и внутренних врагов.

Россияне считали, мы не справимся и хаос в стране не сможем остановить. Но у нас не было выхода. Начали быстро восстанавливать власть", - рассказал Турчинов о 2014 году, когда был исполняющим обязанности президента.

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1 марта российский парламент разрешил Путину вводить войска в Украину, напомнил политик.

"У меня не было другого варианта, как приказать остаткам наших войск в Крыму держать оборону, сковав значительные силы врага, а небольшие по численности подразделения, смог собрать Генштаб, бросить на восток и на север для противодействия вторжению. Я благодарен ребятам, которые остались верными присяге в Крыму. Они дали нам месяц на мобилизацию, реанимацию Вооруженных сил и восстановления оборонной промышленности. За это время мы смогли подготовиться к вторжению.

Планы РФ на разрушение страны изнутри провалились. Когда Москва увидела, что мы практически все сепаратистские мятежи были подавлены, осталось поставить точку в этом вопросе в Донецкой и Луганской областях - она начала войну на Донбассе", - рассказал Турчинов.

В рамках проекта #укрдерждовгобуд к 30-й годовщине Независимости Центр совместных действий провел серию интервью о становлении Украинского государства и институтов власти. Больше читайте в интервью Александра Турчинова: "С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал".