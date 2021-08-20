Пенсию можно будет получить через "Дію"

"Для многих миллионов украинцев будет возможность сделать все полностью онлайн", заявил Михаил Федоров. Фото: Gazeta.ua

В Украине планируют запустить возможность получить пенсию через портал "Дія". Также в правительстве работают над электронным пенсионным удостоверением. Такое заявление сделал в интервью Gazeta.ua Михаил Федоров, вице-премьер, министр цифровой трансформации.

"Хотим запустить возможность получить пенсию онлайн через портал "Дія". Есть исторические проблемы, которые решим со временем. Реестры начали появляться не так давно, информация о трудовом стаже не вся есть в электронном виде. Много еще на бумаге. В частности, тех людей, которые работали в 90-х. Поэтому иногда нужно будет подкреплять информацию еще и каким-то бумажными документами. Но это можно будет также сделать онлайн - сфотографировать или добавить скан", - заявил Федоров.

Добавил: "И для миллионов украинцев будет возможность сделать все полностью онлайн. Это одна из самых популярных услуг и ее надо оцифровывать. Также работаем над электронным пенсионным удостоверением в "Дії".

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К концу 2023-го хотят оцифровывать все государственные услуги, сказал Федоров. "На этом экономить бюджетные средства. Потому что, например, мы в 2020 году проанализировали полторы тысячи закупок ІТ-проектов в стране. Смогли остановить почти 150 из них. И сэкономили бюджету 1,3 миллиарда гривен", - подчеркнул министр.

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Через два года операторов мобильной связи будут наказывать за низкое качество или отсутствие интернета на дорогах и в небольших населенных пунктах Украины. План проверки качества интернета уже утвердили на заседании Кабинета министров.