Пенсионеры требовали заплатить им за агитацию кандидата в президенты

Под офисом кандидата в президенты Юлии Тимошенко собрались пожилые женщины, которые требовали заплатить им за агитационную работу

Под офисом кандидата в президенты Юлии Тимошенко собрались пожилые женщины, которые требовали заплатить им за агитационную работу

Вчера, 26 февраля, под офисом "Центра Захисту Киян" кандидата в президенты Юлии Тимошенко, расположенного по адресу: бульвар Дружбы Народов, 17/5, собрались пожилые женщины, которые требовали заплатить им за агитационную работу.

Со слов собравшихся, пенсионерам обещали от 40 до 60 грн за 100 газет или 400 грн за 3 часа работы, которые нужно было разнести по почтовым ящикам или раздать на улице. Однако, когда работа была выполнена, пенсионеры, вернувшиеся за зарплатой в "Центр Захиста Киян", обнаружили, что вывески уже нет, а двери закрыты. Телефон работника штаба, который выдавал газеты, также не отвечал.

Вскоре к бабушкам вышла охрана, которая сказала, что ничем помочь не может и если пенсионеры не разойдутся они разгонят их силой. После чего стали силой вытеснять в ближайшие дворы пенсионеров, подальше от офиса. Одна из женщин согласилась рассказать о произошедшем.