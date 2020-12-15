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вторник, 15 декабря 2020 15:20

Педагоги и ректоры вузов поддержали кандидатуру Шкарлета на пост министра

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Педагоги и ректоры вузов поддержали кандидатуру Шкарлета на пост министра
Люди, которые сейчас в МОН, понимают как "дышат" школы. Фото: Укрінформ

На этой неделе ВРУ планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования Украины. На эту должность, Кабмин предложит кандидатуру действующего и.о. министра Сергея Шкарлета. В его поддержку публично выступил профсоюз сотрудников сферы образования, а также ректора ведущих украинских ВУЗов.

По словам ректора Таврического университета им. Вернадского Владимира Каразина, у Шкарлета есть очень важное отличие от всех его приемников.

"Он четвертый министр за новейший период, это конечно многовато. Но я хочу сказать, что он и его команда, которая с ним пришла, имеют одно важное отличие от предшественников – они пришли из нашей системы, они все работали в ВУЗах, в других учебных заведениях, они с наукой были связаны, со школой. А те люди, которые были раньше, к сожалению, ни дня не работали в образовании. Госпожа Новосад не работала в школе, в техникуме, в колледже, в институте или университете, и сразу стала министром. В сфере, в которой она практически не работала, только экспертом была в каких-то экспертных организациях.

В этом смысле видно, что эти люди, которые сейчас в МОН, они понимают как "дышат" школы, что можно попытаться сделать и чем можно помочь. И я хочу сказать, что слава Богу, что в министерство образования пришли люди, которые нас понимают и мы их понимаем", - сказал он.

Каразин отметил, что при прошлом руководстве МОН его университет потерял 500 бюджетных мест.

"...предыдущей командой было принято решение – Стадным, у нас этим летом, в силу его решений, были изьяты 500 мест бюджетных для поступления. И они вот например – Шкарлет и зам по высшему образованию у него Витренко – они надо сказать что уже практически этот вопрос решили. В общей сложности где то мест около 300 мы получили назад, в частности, для студентов с временно оккупированных тёртому. Дети обрадовались. Это было решено быстро и в рабочем порядке, и не только этот вопрос сегодня решается именно так. Конструктивно и в интересах образования", - отметил ректор.

Руководители вузов подчёркивают, что работать с МОН стало лучше и эффективней, потому что теперь ведомство "говорит" с педагогами на одном языке.

"Наш университет достаточно автономен, и мы множество задач решаем самостоятельно. Но если говорить о коммуникации, то с новым составом руководства МОН, скажу откровенна, она стала намного конструктивней. И Шкарлет, и его заместители, Николай Кизим, Андрей Витренко - они профессиональные люди", - сказал по этому поводу ректор КПИ Михаил Згуровский.

Как известно письмо в поддержку назначения министром Шкарлета педагоги направили и на президента Владимира Зеленского.

"Будучи представителем молодого поколения руководителей, сочетающий черты инновационности с профессионализмом и патриотизмом, за время работы в министерстве он нашел взаимопонимание с педагогами и учеными, получил их поддержку, начал осуществлять меры по дальнейшему реформированию отрасли на конструктивных началах", - указывают авторы обращения.

Среди них: президент Союза ректоров высших учебных заведений Леонид Губерский, председатель Ассоциации ректоров технических учебных заведений Михаил Згруровський, председатель Ассоциации представителей аграрных учебных заведений Станислав Николаенко, президентом Академии педагогических наук Василий Кремень, председатель Совета ректоров высших учебных заведений киевского вузовского центра Петр Куликов, президент ассоциации ректоров педагогических университетов Европы Виктор Андрущенко, председатель Совета ректоров высших учебных заведений одесского региона Сергей Степаненко, председатель правления Всеукраинской ассоциации работников высших учебных заведений I-II уровней аккредитации Валерий Булгаков, председатель Совета ректоров высших учебных заведений львовского региона Юрий Бобало, председатель ассоциации университетов Украины Алексей Чебыкин, председатель Профсоюза работников образования и науки Георгий Труханов, председатель Киевской городской организации работников образования и науки Александр Яцунь.

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