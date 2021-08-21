Патриарх Варфоломей прибыл к Верховной Раде

Вселенский Патриарх Варфоломей. Фото: ua.news

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Верховную Раду для встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Кортеж патриарха заехал через улицу Грушевского на внутренний двор парламента. Об этом сообщает Политика Страны.

Для проезда колонны патрульные организовали "коридор", перекрыв движение транспорта.

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Сторонники УПЦ так и не дождались выхода Варфоломея у здания парламента и закончили пикет.

Под Верховной Радой собрались верующие Украинской православной церкви. Сторонники УПЦ хотят встретиться с Константинопольским патриархом, чтобы выразить несогласие Томосу и рассказать о дискриминации. В воскресенье, 22 августа, в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет божественная литургия. Ее возглавят Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний.