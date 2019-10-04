Пашинскому объявили подозрение

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народного депутата Верховной Рады 5-8-го созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Сейчас решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В ГБР не называют имени подозреваемого, однако указывают, что он 31 декабря 2016-го в Киевской области выстрелил из пистолета Glock 19 в ногу мужчине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На допросе Пашинский менял показания