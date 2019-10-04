Пашинскому объявили подозрение

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
"Сейчас решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
В ГБР не называют имени подозреваемого, однако указывают, что он 31 декабря 2016-го в Киевской области выстрелил из пистолета Glock 19 в ногу мужчине.
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31 декабря 2016-го народный депутат Сергей Пашинский выстрелил из травматического пистолета в ногу Вячеславу Химикусу. Инцидент произошел в селе Хлепча Васильковского района Киевской области.
Экс-нардеп с женой возвращались вечером домой на машине. Возле Василькова едва не столкнулись с микроавтобусом, который толкали двое мужчин. Начался спор. Химикус якобы разбил на голове Пашинского стеклянную бутылку. Депутат выстрелил ему в ногу из пистолета. Заявил, что сделал это в целях самообороны.
В августе 2017 года ГПУ закрыла дело.
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