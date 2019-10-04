Пашинский о подозрении: Я не жалею

Пашинского подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Фото: povin.com.ua

Народный депутат предыдущих созывов Сергей Пашинский назвал восстановление его дела местью экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

Об этом он написал в Facebook.

"Реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму - это месть Портнова", - отметил Пашинский.

"Что касается обвинений в деле, которое уже давно было закрыто, но поднято новой властью по заказу этого "юриста Януковича", могу сказать только одно: я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего. Уверен в своей правоте и законности действий. Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове - любой человек в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя.

Борьбу за честное имя свое и своей семьи буду продолжать, пока не будет восстановлена ​​справедливость, несмотря на влияние Портнова", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убили мужчину, который на выборах работал против Пашинского

4 октября следователи ГБР сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8-го созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о Вячеславе Химикусе, в которого Пашинский стрелял 31 декабря 2016-го в селе Хлепча Васильковского района Киевской области.