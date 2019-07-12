Парубий закрыл последнее заседание 10-й сессии Рады

Автор: Марьяна Пьецух На торжественное закрытие последнего пленарного заседания пришли не все народные депутаты

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о завершении пленарной части 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва.

Торжественное закрытие состоялось после утреннего пленарного заседания 12 июля.

Спикер выступил с трибуны перед парламентариями. Вспомнил важнейшие законы, которые приняла нынешняя Верховная Рада. Поблагодарил народных депутатов всех фракций, два правительства и президента Петра Порошенко.

Также он заверил в продолжении начатых направлений и реформ: "Мы приведем Украине и в ЕС, и в НАТО".

"Я не прощаюсь. До встречи", - заключил Парубий.

"12 июля предусмотрено завершение пленарной работы 10-й сессии Верховной Рады Украины VIII созыва. На следующей неделе, с 15 по 19 июля, народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях", - сказал Парубий, закрыв последнее пленарное заседание.

После этого парламентарии спели гимн.

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Верховная Рада VIII созыва начала работу в ноябре 2014-го. Тогда была сформирована коалиция "Европейская Украина", которая просуществовала до февраля 2016-го. С тех пор Рада, фактически, работала без коалиции. Это стало причиной ее роспуска президентом Владимиром Зеленским. 21 июля должны состояться внеочередные парламентские выборы.