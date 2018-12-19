Парубий рассказал о встрече с Волкером

Волкер заверил, что США будут поддерживать обороноспособность Украины. Фото: Цензор.НЕТ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий провел встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом спикер сообщил на заседании парламента 19 декабря.

"Вчера я встретился со специальным представителем Государственного департамента США Куртом Волкером. Мы обсудили последствия российской агрессии в Керченском проливе. Я сообщил нашим американским союзникам, что мы не можем позволить России провозгласить Азовское море своим внутренним морем. И призвал США приложить максимум усилий, чтобы освободить наших моряков из российского плена", - сказал Парубий.

Кроме того, Парубий и Волкер говорили о поддержке США Украине, в частности относительно новейшего вооружения для сдерживания российской агрессии.

"По словам Курта Волкера, США намерены поддерживать обороноспособность Украины. Через несколько недель в Конгрессе США будут рассматривать вопрос о предоставлении следующих 125 миллионов долларов военной помощи для Украины", - сказал Парубий.

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25 ноября российские силовики атаковали 3 украинских катера в Азовском море и применили оружие. 6 украинских военных ранены, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. После атаки спецназ ФСБ захватил украинские катера "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вместе с личным составом. В связи с этим 26 ноября Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в 10 областях Украины и ее внутренних водах Азово-Керченской акватории. Соединения и части Вооруженных сил Украины привели в состояние полной боевой готовности.