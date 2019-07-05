Парубий прокомментировал коалицию со "Слуга народу"

Коалиции с партией Зеленского не будет, говорит Парубий. Фото: УНІАН

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не видит партию "Європейська солідарність" Петра Порошенко в коалиции со "Слуга народу".

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, пишет "Інтерфакс-Україна"

"У нас очень разные взгляды, хотя я не очень понимаю, какая там идеология, они далеки от идеологии и ценностей, когда там идут в списке и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии. Я не вижу никаких сегодня возможностей, чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалицию с ними", - заявил спикер.

В то же время Парубий заявил, что это его личная позиция, а решение будет принимать фракция.

Коалиция "Європейська солідарність" возможна только с проукраинскими силами, добавил он.

"Не простая Верховная Рада будет. Самым большим моим страхом является то, что явно будет большое представительство сил, которые, не скрывая, разделяют пророссийские ценности и настроения. Когда сегодня я вижу, как партия Медведчука ("Опозиційна платформа - За життя". - Gazeta.ua) имеет второе место в избирательной социологии, я вижу в этом большую опасность", - сказал спикер.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.