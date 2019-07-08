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понедельник, 08 июля 2019 11:36

Парубий придумал, когда провести внеочередную сессию

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Парубий придумал, когда провести внеочередную сессию
В четверг рабочий день Верховной Рады будет насыщенным. Фото: Hyser

Верховная Рада проведет внеочередную сессию по требованию "радикалов" в четверг между утренним и вечерним заседанием.

Об этом заявил спикер Андрей Парубий на согласительном совете в понедельник.

"Было собрано 150 подписей по инициативе Радикальной партии и Ляшко о проведении внеочередной сессии.

Мы провели обсуждения и договорились, что оптимальное время для проведения внеочередной сессии будет в четверг между утренним пленарным заседанием и вечерним. То есть в 14.15", - сказал председатель Верховной Рады.

"Коллеги, давайте говорить откровенно, это будет заключительный день активной работы Верховной Рады Украины. Обращаюсь ко всем народным депутатам. Не мешая на то, что идет избирательная кампания, большое количество народных депутатов находятся на округах - 11 июля быть в Киеве. Чтобы мы могли провести эффективное и действенное заседание", - добавил спикер.

Также в четверг ВР рассмотрит назначение на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко.

"Один полный рабочий день. Чтобы мы с гордостью Смогли идти к избирателям 21 июля", - заявил Парубий.

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