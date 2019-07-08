Парубий пообещал оперативную реакцию на угрозы

Сейчас последняя пленарная неделя Верховной Рады VIII созыва.Фото: Цензор.НЕТ

В случае угрозы Верховная Рада нынешнего созыва соберется на внеочередное заседание.

Об этом сказал спикер парламента Андрей Парубий на брифинге после согласительного совета.

"До первой сессии нового созыва 8 созыв Верховной Рады является действующим. Могу заверить: если будут вызовы, на которые должна давать ответ Верховная Рада, я найду возможность инициировать 150 подписей и созвать внеочередное заседание. Если я буду видеть необходимость давать отпор попыткам пророссийского реванша, который сегодня пытается максимально залезть в будущий состав Верховной Рады, буду инициировать созыв внеочередной сессии", - убедил Парубий.

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Нынешняя неделя - последняя пленарная для Верховной Рады VIII созыва. На 21 июля запланированы досрочные парламентские выборы.