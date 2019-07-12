Парубий назвал бывших "регионалов" в Раде "нечистью"

Спикер поспорил с бывшими "регионалами". Фото: УНІАН

На утреннем заседании Верховной Рады произошла перепалка между спикером Андреем Парубием и бывшими "регионалами".

Проект постановления об отмене решения о принятии Избирательного кодекса внесли члены группы "Відродження", бывшие "регионалы" Валерий Писаренко и Дмитрий Святаш.

Парубий призвал голосовать за постановление.

"В зале 51 человек. Вы искажаете волеизъявление народных депутатов", - начал кричать с трибуны член фракции "Оппоблока" Василий Нимченко и обвинил Парубия в "фальсификации".

"Мы ничего не можем сделать с этим председателем Верховной Рады, к счастью, ему недолго осталось", - заявил Свиташ с трибуны и заговорил о "нарушении регламента".

"Мне очень обидно, когда нас приучают уважению регламенту те народные депутаты, которые голосовали за "законы 16 января" в зале руками (аплодисменты в зале. - Gazeta.ua). Которые привели к убийству наших ребят. Хочу подчеркнуть тем теням из прошлого, нечисти, которая сегодня пытается сбить одну из крупнейших реформ Верховной Рады Украины - сам Кодекс был проголосован одним голосованием", - сказал Парубий.

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Сегодня Верховная Рада во втором чтении приняла Избирательный кодекс. Более 10 раз спикер Андрей Парубий ставил вопрос возвращения к поправкам на голосование. Парламентарии демонстрировали неготовность поддержать документ. Однако в итоге таки дали за него 230 голосов. Новый кодекс с 1 декабря 2023-го отменяет мажоритарку. Народных депутатов будут избирать по открытым партийным спискам. Политическая сила проходит в парламент, если набирает 5% голосов.