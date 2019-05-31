Спикер Андрей Парубий идет на выборы. Фото: УНІАН

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий идет на парламентские выборы.

Об этом он заявил на съезде переименованной БПП - партии "Європейська солідарність".

"Мы не позволим, чтобы Украина стала частью "русского мира". Не позволим свернуть украинскую государственность. Будем бороться в парламенте, на площадях, улицах. Но не допустим реванша в Украине", - сказал он.

"Меня спросили: иду ли я на выборы? Да, конечно. Я иду на эти парламентские выборы, когда бы они не состоялись. Я иду с командой единомышленников, с которыми мы все годы совместно в парламенте и вне его.

Для нас евроатлантическая интеграция - это ключевой залог безопасности и независимости Украины. Будем защищать украинские ценности. И как в 2014 году на баррикадах Майдана рядом с сине-желтым флагом стоял и флаг ЕС, как последние 5 лет уже на передовой, где наши бойцы защищают независимость, так и сегодня стоим незыблемой стеной под флагами "Європейська солідарність", - заявил Парубий.

"Встань рядом с нами в защите украинских ценностей", - призвал спикер.

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Съезд партии "Європейська солідарність" избрал председателем политсилы 5-го президента Петра Порошенко. Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.