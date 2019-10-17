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четверг, 17 октября 2019 15:26

Парубий и Турчинов хотят взять Пашинского на поруки

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Парубий и Турчинов хотят взять Пашинского на поруки
Политики готовы поручиться за Пашинского. Фото: "Слово и Дело"

Ряд людей выразил желание взять на поруки подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения бывшего нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Адвокат Пашинского сообщил об этом на заседании суда 17 октября, который рассматривает апелляцию на арест, сообщает "Украинская правда".

На поруки подозреваемого готовы взять экс-спикер парламента Андрей Парубий, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, действующие и бывшие нардепы Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Тетерев, Николай Величкович, Александр Сочка, Сергей Высоцкий, Константин Бондарев, Елена Масорина и Михаил Бондарь.

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Они присутствуют на заседании в четверг. Суд должен заслушать их аргументы.

Напомним, меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому выбрал Печерский суд Киева накануне, после объявления ГБР подозрения. Его взяли под стражу на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога. Речь идет о конфликте на дороге еще 2016 года, во время которого Пашинский открыл огонь из пистолета.

После ареста экс-нардепа бывший заместитель главы АП Януковича Андрей Портнов заявил, что это якобы его рук дело и то же самое будет ждать пятого президента Украины Петра Порошенко.

Ведущая специалист дипакадемии при МИД Елена Снигирь отметила, что в случае, если Порошенко выдвинут подозрение и это будет иметь признаки политического преследования - реакция мира будет жёстко отрицательной.

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17
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