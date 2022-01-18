Партия Зеленского сформировала "черный список" - на вылете 61 депутат

В ноябре прошлого года "слуги" избрали нового главу партии. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Президентская партия "Слуга народа" сделала список из 61 депутата местных советов, к которым могут применить процедуру императивного мандата.

Об этом сообщила глава партии, народный депутат Елена Шуляк, пишет "Інтерфакс-Україна".

"Уже есть предварительные списки от областных организаций относительно депутатов местных советов, к которым могут применить процедуру императивного мандата", - сказала.

Количество таких может увеличиться или уменьшиться, кандидатов рассматривают "по каждому конкретному случаю".

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Всего местных депутатов-"слуг" - 6407.

Конкретные причины лишения мандатов Шуляк не озвучила. Только сказала:

"Необходимо проанализировать все голосования, посещение пленарных заседаний сессий, постоянных комиссий. Императивный мандат применяется, если депутат не вошел во фракцию, был исключен из нее или когда он не голосует в соответствии с решениями фракции".

27 января партия планирует провести заседание одного из своих руководящих органов – Национального совета громад.

В ноябре прошлого года партия "Слуга народа" провела съезд. На нем избрали председателем Елену Шуляк. В президентской партии заявили, что хотят создать дисциплинарную комиссию.