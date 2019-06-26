Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос

Партия Зеленского за неделю потеряла 1,8%. Фото: УНІАН

Партия "Слуга народу" президента Владимира Зеленского несколько уменьшила свою электоральную поддержку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 20 по 24 июня.

"Слугу народу" готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Для сравнения, в предыдущем опросе президентская политсила имела 47,1%.

Рейтинг политсил, которые преодолевают 5% барьер, перед досрочными выборами в Верховную Раду выглядит так:

"Слуга народу" - 45,3%

"Опозиційна платформа – За життя" - 12,1%

"Голос" - 8,4%

"Європейська Солідарність" - 7,2%.

"Батьківщина" - 7%

Партию "Сила і честь" готовы поддержать 3,4%, Радикальна партія - 2,5%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

65% опрошенных выразили готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля. Еще 19% указали, что скорее готовы участвовать, 13% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Саму высокую готовность участвовать в голосовании демонстрируют старшие избиратели.

Социологи опросили 2 тыс. респондентов. Ошибка исследования: не более 2,2%.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.