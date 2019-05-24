Партия Зеленского хочет закупить смартфоны для бабушек

Партія президента предлагает закупити айфони для народного голосования. Фото: КременчукТудей

Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет обеспечить каждого гражданина смартфонами для народного голосования.

"Мы хотим заменить систему петиций, которые не работают, реальным влиянием народного вето. Если Верховная Рада принимает законы 16 января, то с помощью ИТ-технологий народ мобилизуется и накладывает вето. Для этого достаточно каждый бабушку в селе обеспечить смартфонами", - утверждает представитель партии Руслан Стефанчук в интервью Lb.ua.

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Он говорит, что это будет стоить дешевле, чем голосования бюрократическим путем. На эту процедуру уйдут годы, но инициатива в будущем окупится.

Нацбанк пока не зафиксировал существенного реакции валютного рынка на первые президентские решения Зеленского. "Я не вижу реакции" на роспуск Рады "на внутреннем рынке. Есть колебания, но это вряд ли связано с какими-то политическими вещами", - заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий"