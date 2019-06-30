Партия Саакашвили таки будет в бюллетенях

ЦИК зарегистрировала "Движение новых сил". Фото: plus.google.com

Партия "Движение новых сил" Михаила Саакашвили будет в избирательном бюллетене на досрочных парламентских выборах 21 июля.

ЦИК выполнила решение Верховного суда и зарегистрировала кандидатов от партии бывшего председателя ОГА Одесской области, "5 канал".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЦИК ответили на решение суда зарегистрировать Саакашвили

88 кандидатов в общегосударственном многомандатном округе. За места в Верховной Раде будут соревноваться и 9 кандидатов-мажоритарникив. Таким образом в избирательном бюллетене теперь будет не 21 партия, а 22.

Киевский суд признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину в течение последних пяти лет и таким образом позволил ему участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду.