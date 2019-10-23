Партия Порошенко выиграла суд с каналом Медведчука

Партия "Европейская Солидарность" победила в судебном деле с телеканалом "News One". Фото: eurosolidarity.org

Политическая партия "Европейская Солидарность" выиграла судебное дело по иску телеканала "News One" относительно защиты деловой репутации и отстояла право народных депутатов и фракций в Верховной Раде на свободу выражения собственной позиции.

Кассационный суд в составе Верховного суда определил, что формулировки, которые были использованы в заявлении фракции, об антигосударственных и антиукраинских высказываниях и фактах, которые ретранслирует телеканал "News One", а также о соответствии риторики СМИ "темникам Кремля" и месседжей российской пропаганды, являются оценочными суждениями и не содержат информации, которая наносит вред деловой репутации телеканала. Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

В этом деле, "Европейская Солидарность" выиграла все три судебные инстанции. В судебных решениях подтверждено право фракции политической партии и ее спикеров на собственную точку зрения относительно процессов, которые происходят в стране.

Кроме этого, суд отметил, что заявления фракций в Верховной Раде относительно оценки деятельности институтов защищены статьей 80 Конституции Украины, согласно которой народные депутаты не несут юридической ответственности за высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

"Европейская Солидарность" это партия, которая придерживается европейских принципов демократии и свободы слова, и будет отстаивать право каждого на возможность реагировать на любые процессы, происходящие в стране.



