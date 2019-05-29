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среда, 29 мая 2019 12:50

Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ

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Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
Партия Порошенко собирается на съезд. Фото: УНІАН

Предвыборный съезд "Європейська солідарність" запланирован на 6 июня.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенка" Алексей Гончаренко в кулуарах в среду.

"Я думаю, вы увидите определенных народных депутатов от "Народний фронт", которые будут выдвинуты от нашей партии.

Давайте дождемся съезда, вы все увидите. Съезд планируется в следующий четверг", - сказал Гончаренко.

Так ответил на вопрос, были ли переговоры между депутатами из разных политсил и будет ли вместе с "Європейська солідарність" нынешний спикер парламента Андрей Парубий, пишет "Інтерфакс-Україна"

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21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

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