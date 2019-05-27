Партия Порошенко рискует пролететь на выборах

Партия президента Владимира Зеленского может получить большинство в следующем парламенте. А "Європейська солідарність" Петра Порошенко рискует не преодолеть 5% барьер. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

Автор: radiosvoboda.org Отношения между президентом и парламентом сейчас напряженные и недоверчивые, говорит политолог Владимир Фесенко.

На прошлой неделе депутаты провалили президентский законопроект о выборах. Почему?

Сработали 3 причины.

Во-первых, БПП, "Народний фронт" и "радикалы" Ляшко банально отомстили Зеленскому за роспуск парламента. Показали свою оппозиционность президенту. Зеленский понимает - с этим парламентом у него нормального сотрудничества не будет. Поэтому решение о роспуске было правильным.

Второе. Изменений избирательной системы не хотят мажоритарщики. 2 группы, которые их объединяют, не дали ни одного голоса. В частности, группа "Відродження", которую консультирует Коломойский. Это опровергает распространенное мнение, будто сейчас во главе государства стоит "марионетка". Есть разногласия, не все так просто. Большинство мажоритарщиков проигнорировали заседание.

Третье. Согласно опросам, партия Зеленского по спискам набирает более 43%. Это сыграло не последнюю роль, почему провалили голосование.

Каковы нынешние отношения президента и Верховной Рады?

Напряженные и недоверчивые. Этому поспособствовала жесткая, неполиткорректная критика от Зеленского на инаугурации, в частности в адрес правительства.

Есть ли шанс и возможность в этом парламенте принять Избирательный кодекс?

Нынешняя Верховная Рада не успеет принять Избирательный кодекс. Почти 5 тысяч поправок. На это нужно более 4 месяца. И большинство депутатов не хотят менять систему. Потому что нужно будет платить в партийную кассу, чтобы тебя поставили в "правильном" округе. Плюс тратить большие средства на кампанию.

Какая из избирательных систем была бы оптимальной?

Изменение избирательной системы не поменяет нынешнюю элиту. По открытым спискам будут побеждать или очень известные люди, или влиятельные в регионе - местные руководители, олигархи. В общественных активистов шансов будет меньше. Надо ограничивать политическую рекламу - телевизионную, наружную. Это намного качественнее повлияет, чем само изменение системы.

Избирательная кампания началась. Какой будет следующая Верховная Рада?

Если не будет чего-то форс-мажорного за 2 месяца, то большинство мандатов будет иметь "Слуга народу". Она будет формировать новую парламентскую коалицию. Партия Зеленского может получить неплохие результате по мажоритарке. За кандидата, которого будет поддерживать президент, готовы голосовать большинство украинцев. Высокие шансы в прохождении в парламент у партии Медведчука-Бойко, Порошенко и Тимошенко. Но у "Європейська солідарність" появляются новые конкуренты, которые будут отбирать голоса. Преодолеть 5% могут партии Вакарчука и Смешко. Остается интригой, сколько наберет партия Гройсмана. Тот имеет неплохой личный рейтинг, но очень малый партийный. Партию еще надо раскрутить и суметь забрать часть голосов у партии Порошенко. Если удастся это сделать, тогда пройдут. С другой стороны, если Вакарчук и Гройсман отберут 3-4%, то тогда вопрос: пройдет или нет партия Порошенко. Определенный риск есть. Забирать голос у партии Петра Алексеевича будут и националисты. В первую очередь, "Свобода". Для сравнения, на электоральном поле Тимошенко подобных конкурентов нету. Поэтому у нее больше шансов сохранить своего избирателя.

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20 мая состоялась инаугурация шостого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров назвал проблемой и призвал уйти в отставку.