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вторник, 23 июля 2019 14:18

Партиии Зеленского и Вакарчука не ведут переговоры о коалиции - СМИ

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Партия "Слуга народу", которая может взять более 250 мест в составе новой Верховной Рады, не ведет переговоров о коалиции с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

  "Слуга народа" набирает на выборах 43,14%, "Голос" - 5,84%.
"Слуга народа" набирает на выборах 43,14%, "Голос" - 5,84%.

Об этом со ссылкой на источники в "Голос" пишет "Українська правда"

"Никто пока не появляется. Думаю, будет монобильшинство и моноправительство", - сказал источник в политсиле.

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Ранее лидер "Голос" Святослав Вакарчук заявлял, что его политсила готова объединяться в коалицию с партиями, которые соответствуют четким условиям.

Коалиция должна формироваться на основе соглашения, сказал Вакарчук.

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