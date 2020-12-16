Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию

"Слуга народа" ведет себя нечестно, когда не отчитывается. Об этом Gazeta.ua сказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
"Все парламентские партии, кроме них, отчитались за первый квартал. Ряд - за второй.
Такое поведение подрывает доверие к партиям. Похоже, что "слуги" хотят похоронить государственное финансирование, как механизм прозрачности средств", - говорит Кошель.
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"Госфинансирование обязывает политсилы полностью открывать свои бухгалтерии. Это для них не удобно. Потому что используют схемы по легализации средств олигархов, наличные. Когда пенсионеры перечисляют партиям суммы, как 5-летние пенсии. Или более миллиона гривен - продавец супермаркета.
Законодательство надо совершенствовать. Запретить за государственные средства оплачивать телерекламу. А из избирательных фондов - не более 30%. Сейчас партии деньгами налогоплательщиков рассчитываются за картинку в телевизоре. Чтобы не менее 70% средств тратили на работу местных ячеек.
Вероятно "слугам" не нужно очередное журналистское расследование, обсуждение партийной бухгалтерии обществом. Поэтому не подают отчет. Выберут подходящий момент, когда обнародование отчета совпадет с каким-то скандалом, который информационно перебьет тему", - говорит председатель КИУ.
Партия "Слуга народа" 7 месяцев не обнародует финансовый отчет об имуществе, доходах и расходы за I квартал 2020 - январь-март, сообщил КИУ.
Отчитаться должны были не позднее начала мая. Однако из-за изменений в закон "О политических партиях в Украине" это было перенесено до окончания карантина.
СН должна была получить из государственного бюджета в этом году 140, 5 млн грн, но отказалась от средств на 3 и 4 квартал.
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