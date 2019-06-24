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понедельник, 24 июня 2019 18:24

Партии Зеленского и Медведчука засели в одном кабинете

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В Николаевской области партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрировали свои региональные организации по одинаковому адресу.

Об этом свидетельствует перечень структурных образований политических партий с областным статусом, выложенный на официальном сайте Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

Адрес обеих партийных организаций — проспект Центральный, дом 67, кабинет № 424.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В списке партии Зеленского "вылез" кум Медведчука

Всеукраинскую организацию партии президента Украины Владимира Зеленского возглавляет Дмитрий Разумков. Он значится под №1 в избирательном списке "Слуга народа". Политсовет партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" возглавляет кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук. По оценкам западных социологов, обе организации являются лидерами партийных симпатий.

just-mykolaiv.gov.ua
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