Партии Зеленского и Медведчука засели в одном кабинете

В Николаевской области партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрировали свои региональные организации по одинаковому адресу.

Об этом свидетельствует перечень структурных образований политических партий с областным статусом, выложенный на официальном сайте Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

Адрес обеих партийных организаций — проспект Центральный, дом 67, кабинет № 424.





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Всеукраинскую организацию партии президента Украины Владимира Зеленского возглавляет Дмитрий Разумков. Он значится под №1 в избирательном списке "Слуга народа". Политсовет партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" возглавляет кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук. По оценкам западных социологов, обе организации являются лидерами партийных симпатий.