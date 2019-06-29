Партии Саакашвили позволили участвовать в выборах

Партия "Рух новых сил" выиграла апелляцию в киевском суде и сможет зарегистрировать своих кандидатов.
Верховный суд Украины отклонил апелляцию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после отмены ее решения об отказе регистрации кандидатов партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил", сообщил экс-президент Грузии в Facebook.
"Мы победили, выиграли суд и идем на выборы", - написал лидер партии.
Таким образом, партия вновь попытается зарегистрировать своих кандидатов. Во время предыдущей попытки, 23 июня, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, поскольку съезд "Руха новых сил", который прошел 10 июня и утвердил список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".
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Киевский суд признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет и таким образом разрешил ему участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.
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