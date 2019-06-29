Партии Саакашвили позволили участвовать в выборах

Саакашвили допустили к выборам. Фото: РБК

Партия "Рух новых сил" выиграла апелляцию в киевском суде и сможет зарегистрировать своих кандидатов.

Верховный суд Украины отклонил апелляцию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после отмены ее решения об отказе регистрации кандидатов партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил", сообщил экс-президент Грузии в Facebook.

"Мы победили, выиграли суд и идем на выборы", - написал лидер партии.

Таким образом, партия вновь попытается зарегистрировать своих кандидатов. Во время предыдущей попытки, 23 июня, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, поскольку съезд "Руха новых сил", который прошел 10 июня и утвердил список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЦИК ответили на решение суда зарегистрировать Саакашвили

Киевский суд признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет и таким образом разрешил ему участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.