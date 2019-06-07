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пятница, 07 июня 2019 16:48

Партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Відродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" пойдут на выборы вместе

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  Партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Відродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" заявили об объединении
Партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Відродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" заявили об объединении

5 оппозиционных партий заявили о совместном участии в парламентских выборах и заключили Меморандум единства оппозиционных сил.

В состав объединенной команды войдут представители партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Відродження", "Доверяй Делам", "Наши".

Торжественное подписание Меморандума состоялось 7 июня на Пешеходном мосту в Киеве.

Подписи под документом поставили: председатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Вадим Новинский, народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, председатель Политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников, мэр Харькова, председатель партии "Доверяй Делам" Геннадий Кернес, сопредседатель партии "Доверяй Делам", мэр Одессы Геннадий Труханов, народный депутат, председатель партии "Наши" Евгений Мураев, председатель Политсовета партии "Відродження" Владимир Пилипенко, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, генеральный директор ОАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма, мэр Ужгорода от партии "Відродження" Богдан Андреев, мэр Покровска от партии "Відродження" Руслан Требушкин.

В Меморандуме представители партий задекларировали решение создать единый блок оппозиционных сил "для защиты общих политических и духовных ценностей".

Среди главных принципов – установление надежного и прочного мира в Украине, организация переговорного процесса относительно конфликта на востоке Украины "на основе достижения разумных компромиссов".

"Закрепление в Конституции внеблокового статуса Украины, возрождение украинской экономики, создание новых рабочих мест, высокий уровень заработных плат, достойное пенсионное обеспечение, развитие местного самоуправления", – говорится в документе.

Меморандум охватывает также вопросы языковой политики и межгосударственных отношений.

В частности, подписанты планируют совместно работать в парламенте для того, чтобы обеспечить право граждан "разговаривать и обучать своих детей на родном языке, без языкового диктата со стороны государства", а также гарантировать "невмешательство государства в религиозные и конфессиональные вопросы".

Комментируя объединение, лидер парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил: "Мир – это задача номер один. Прямые переговоры, достижение компромиссов с соблюдением национальных интересов Украины и полное выполнение Минских соглашений – вот наш путь к миру. Но мир – это не только остановить войну на Донбассе, мир нужен и между украинцами. Без разделения на правильных и неправильных по вопросам языка, культуры, веры, истории, без разделения Украины на запад и восток, север и юг. Украине нужен мир и развитие, а украинцам – взаимопонимание и уважение. Ради такого мира мы сегодня объединились".

Как отметил мэр Харькова, председатель партии "Доверяй Делам" Геннадий Кернес, команда объединенного оппозиционного движения выступает за углубление реформы децентрализации.

"Мы за то, чтобы развивалось местное самоуправление. Для этого мы, мэры больших и малых городов Украины, объединились в единую партию "Доверяй Делам". Сегодня мы подписали Меморандум с другими партиями – "Оппозиционным блоком", "Партией мира и развития", "Наши" и "Відродження" – для того, чтобы провести такую ​​децентрализацию, которая дает возможность зарабатывать средства в городах, поселках и селах. Потому что сегодня эти деньги "проедаются" в Киеве за счет высоких тарифов, за счет заоблачных цен. Поэтому мы будем поддерживать продолжение глубокой децентрализации, чтобы органы местного самоуправления могли чувствовать себя независимыми и управлять вверенными им территориями", – добавил мэр Харькова, председатель партии "Доверяй Делам" Геннадий Кернес.

В свою очередь председатель партии "Наши" Евгений Мураев отметил, что блок оппозиционных сил будет работать в парламенте, чтобы прекратить разделение украинцев по вопросам языка, культуры или истории.

"Мы идем в парламент, чтобы отменить антинародные законы, которые сделали украинцев бесправными и разделили на несколько сортов. И мы имеем четкий план, как "отремонтировать" нашу страну. Я очень надеюсь, что курс, задекларированный президентом в начале избирательной кампании, действительно будет воплощен в жизнь. Потому что страна должна вернуться на путь мира и экономического подъема ради наших людей. Знаю, что мы сможем!" – заявил Мураев после подписания Меморандума.

Представители блока оппозиционных сил призвали другие оппозиционные партии присоединиться к объединению и анонсировали, что в ближайшее время состоится съезд, на котором будут выдвинуты кандидаты от объединенной политсилы для участия в парламентских выборах.

Партия "Відродження"
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