Партии Ляшко и Гриценко влетели на бабки

Партию Ляшко оштрафовали. Фото: УНІАН

448 тыс. грн взносов конфискуют у "Радикальна партія Олега Ляшка" и "Громадянська позиція". Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Херсонский и Винницкий городские суды признали виновными двух физических лиц в нарушении порядка предоставления взносов. Обоим присудили штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов ".

Суды постановили конфисковать 198 тыс. грн взносов в поддержку "Радикальна партія Олега Ляшка" и 250 тыс. на "Громадянська позиція".

Факты нарушений установили при анализе отчетов партий за IV квартал 2018 года.

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"Радикальна партія Олега Ляшка" и "Громадянська позиція" не преодолели 5% проходной барьер в парламент на выборах 21 июля. Первая получила 4, 01%, вторая - 1,04%.