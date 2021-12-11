Партбилетами "Единой России" для главарей боевиков на Донбассе Путин признал их своими представителями – Порошенко

Порошенко считает, что Путин признал главарей боевиков на Донбассе своими представителями, вручив им партбилеты "Единой России". Фото: eurosolidarity

Вручение главарям террористических боевиков ЛДНР партийных билетов путинской партии "Единая Россия" – это признание их представителями российской оккупационной администрации.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Теперь полностью заканчивается нарратив Путина и его пятой колонны внутри страны о том, что мы с ними, украинцы и Украина должны вести переговоры. Это представители российской оккупационной администрации, которые признаны Путиным и Медведевым как представители России", – подчеркнул Порошенко.

Он также подчеркнул, что вручение главарям боевиков партийных билетов путинской партии "Единая Россия" заканчивает любые попытки вести эти переговоры и возвращает нас к требованию трех позиций.

"Первое – отменить их российские паспорта или украинское гражданство. Второе – отменить указ о том, что Путин включил оккупированные территории в экономическую инфраструктуру России. То есть они должны брать в тендерах, у них нет таможенных границ, они являются частью России. И третье – мы должны наконец остановить позицию политической интеграции оккупированных территорий или это фактически самопризнание Путина и Медведева", – отметил он.

"И это основание для того, чтобы в конце концов и Путин, и Медведев, и вся эта камарилья оказалась в Гааге, в суде и несла ответственность за оккупацию Украины", – подчеркнул Порошенко.