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воскресенье, 30 июня 2019 00:00

Парасюк проиграл апелляцию на решение ЦИК

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Парасюк проиграл апелляцию на решение ЦИК
Парасюка в Раде не будет. Фото: Укринформ

Апелляционная инстанция отклонила жалобу народного депутата Владимира Парасюка.

Решение ЦИК об отказе в его регистрации на досрочных парламентских выборах осталось в силе, сообщил сам Парасюк в Facebook.

Он заявил, что таким образом не сможет баллотироваться в Верховную Раду, но и без депутатского мандата "не успокоится, пока система не будет уничтожена".

Депутат обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Господин Зеленский, Вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится не начавшись", - написал он.

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ЦИК отказалась зарегистрировать Парасюка кандидатом в депутаты "из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства".

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