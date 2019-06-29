Парасюк проиграл апелляцию на решение ЦИК

Апелляционная инстанция отклонила жалобу народного депутата Владимира Парасюка.
Решение ЦИК об отказе в его регистрации на досрочных парламентских выборах осталось в силе, сообщил сам Парасюк в Facebook.
Он заявил, что таким образом не сможет баллотироваться в Верховную Раду, но и без депутатского мандата "не успокоится, пока система не будет уничтожена".
Депутат обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
"Господин Зеленский, Вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится не начавшись", - написал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В новом парламенте будет большинство депутатов-новичков
ЦИК отказалась зарегистрировать Парасюка кандидатом в депутаты "из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства".
Комментарии1