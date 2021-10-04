Pandora Papers: нардеп Герега ведет бизнес в оккупированном Крыму

Владелец сети супермаркетов "Эпицентр" и депутат Верховной Рады Александр Герега владеет бизнесом в оккупированном Крыму. Фото: novacentr.ru

Владелец сети супермаркетов "Эпицентр" и депутат Верховной Рады Александр Герега владеет бизнесом в оккупированном Россией Крыму.

Такую информацию выяснили журналисты "Слидство.инфо" после обработки документов Pandora Papers.

Так, согласно данным Pandora Papers, Александр и его жена Галина Герега являются владельцами пяти кипрских компаний, что помогает им владеть сетью гипермаркетов в Крыму.

По результатам расследования, Гереги стали владельцами кипрских компаний через офшоры. Среди списка есть два фонда и компании Funfationsansalt и Gold Taurus Stiftung. Структура этих компаний позволяла им избежать декларирования.

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В декларации Гереги отсутствуют фонды двух из пяти кипрских компаний, одна из них - Edlagor Enterprises Limited, владеющая сетью строительных гипермаркетов в Крыму - "Новацентр К" - крупнейший налогоплательщик в бюджет Севастополя. В сети четыре гипермаркета, три из них расположены в Севастополе и еще один - в Симферополе. До аннексии Крыма они были частями "Эпицентра".

Александр Герега все обвинения отрицает.

"Контроль над недвижимым имуществом и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был потерян после его оккупации и аннексии Россией", - сказал Герега.

Ранее о крымском бизнесе Гереги сообщали журналисты программы "Схемы". По их данным, Александр Герега с женой Галиной продолжают вести свой бизнес в Крыму и имеют фирму в Московской области. Согласно выписке из реестра юридических лиц Российской Федерации, в мае 2014 украинские компании "Эпицентр К", "Новая линия" и "Торговый дом "Трейдиком "Инко", конечными владельцами которых являются Галина и Александр Герега, основали в городе Пушкино Московской области компании ООО "Руслайн Ко".