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четверг, 25 марта 2021 12:23

Палыця назвал шаги для ликвидации коррупции на таможне

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Палыця назвал шаги для ликвидации коррупции на таможне
Нардеп Игорь Палыця: "Для ликвидации контрабанды необходимо менять систему, а не руководителей таможни"

Анализ таможенного законодательства по поводу скрытых коррупционных рисков, усиления ответственности за взяточничество и развитие трансграничной инфраструктуры.

Такие шаги для ликвидации контрабандных схем в Украине предложил народный депутат, сопредседатель группы "Партия "За майбутнє" в Верховной Раде Игорь Палыця.

"По опыту работы руководителем Одесской облгосадминистрации и председателем Волынского облсовета могу сказать, что надо не менять руководителей таможни, а создать прозрачную систему, при которой брать взятки не сможет никто - от рядового таможенника до главы службы.

Наша депутатская группа "Партия "За майбутнє" в Верховной Раде предлагает три шага для разоблачения и ликвидации коррупционных схем.

Во-первых, провести всесторонний анализ нормативно-правовой базы и имеющихся технологических схем таможенного оформления на предмет скрытых коррупционных рисков.

Во-вторых, усилить ответственность за коррупционные преступления, в частности, на таможне!

И третье - необходимо обеспечить развитие таможенной инфраструктуры, в частности увеличить количество переходов и их пропускную способность", - написал Палыця.

По его словам, из-за того, что подавляющее большинство компаний, которые занимаются международной торговлей, находятся в тени и не платят налоги, ежегодно Украина теряет более 100 млрд грн.

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