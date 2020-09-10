Пальчевский накинулся на журналистов из-за напоминания о его призыве воссоединиться с Россией

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 459
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1422
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1062
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 477
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1521
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Фото
Все фото
5
4
1
7
4
Переселенцы пикетировали Офис президента
Переселенцы пикетировали Офис президента
Пандемия валит рейтинги Зеленского, Рады и Кабмина
Пандемия валит рейтинги Зеленского, Рады и Кабмина
ГБР вызывает Лероса на допрос
ГБР вызывает Лероса на допрос
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Видео
Все видео
Из-за представления Зеленским "слуг" на выборы перекрыли парк
Из-за представления Зеленским "слуг" на выборы перекрыли парк
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
Притула опубликовал первый предвыборный ролик
Притула опубликовал первый предвыборный ролик
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе
Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2196
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 657
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9972
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 459
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
четверг, 10 сентября 2020 13:23

Пальчевский накинулся на журналистов из-за напоминания о его призыве воссоединиться с Россией

  Комментировать
Пальчевский накинулся на журналистов из-за напоминания о его призыве воссоединиться с Россией
Редакция ВВС провела фактчекинг заявлений кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского. Фото:Буковина 24

Интервью кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского ВВС Украина завершилось скандалом. Пальчевский опровергал свои же заявления о "счастливом дне воссоединения" Украины и России и обвинил журналистку Диану Куришко во лжи. Редакция ВВС провела фактчекинг заявлений Пальчевского.

Отвечая на вопрос о связях с российскими спецслужбами, Пальчевский сказал: "Идиоты, потому что и коню понятно, что я никогда не был в спецслужбах. Тем более российских. Служил я в советской армии, куда был призван как украинский мальчик, украинский юноша 16-летний или 17-летний. По афганскому приказу я попал в армию. Вы просто не знаете, что был такой период.

Информация ВВС. Андрей Пальчевский окончил военный институт Минобороны СССР, который готовил военных переводчиков, юристов, специалистов спецпропаганды. В советские времена считался элитным военным вузом с большим вступительным конкурсом. Проходил офицерскую службу на территории СССР и за границей — в Лаосе.

В марте 2019 года в эфире шоу Ольги Скабеевой "60 минут" на канале "Россия 1" Пальчевский, обращаясь к ведущим и гостям студии, заявил: "Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения". В интервью ВВС Пальчевский резко опроверг этот факт, обвинив журналистку во лжи и "передергивании чужих слов".

"Вы говорите неправду, не было слова "воссоединение"… Найдите мне, и я вас зауважаю. Но вы же не найдете. Кстати, а знаете почему? Потому что я прошел 90-ые годы, Диана, и я фильтрую базар. Я такие глупости про воссоединение сказать не мог. Я не употреблял слово "воссоединение". Вам должно быть стыдно".

Диана Куришко заявила, что если цитата окажется фейковой, готова принести извинения и потребовала ответных действий от Пальчевского. Далее дословно.

-Попробую поставить точку в этой дискуссии. Если цитата неправдива. Я приношу извинения. Если она правдива, что делаете вы?

-Ничего.

-Что сделаете вы?

-Вы придете на вторую часть, пройдете ко мне, поцелуете подол своего платья и скажете: "Простите за брехню". Я скажу: "Прощаю".

-Что сделаете вы?

-Тоже самое. Приду и скажу: "Извините". Слово "воссоединение" было? Нет, я же не идиот!

Отвечая на вопрос, зачем он участвует в эфирах федеральных российских СМИ, Пальчевский заявил: "Это вы мне вопрос задаете? Потому что если таких, как вы, пошлют туда, то кровь будет литься тоннами. А если таких людей, которые могут найти возможность не проливать кровь, что я пытался сделать".

Он также отметил, что "братские в прошлом народы" должны "находить какой-то язык взаимопонимания". "Если вы считаете, что славянские народы должны быть разъединены, — это ваша личная точка зрения. Если вы ее проповедуете от лица вашей радиостанции, то я против", — сказал Пальчевский.

Комментируя режим тишины на Донбассе, Пальчевский вспылил, а реплику журналистки об обстреле украинских позиций при помощи беспилотника 25 августа, кандидат в мэры заявил: "Я не знаю, кто у вас кидает бомбы лично. Вы не похожи на человека, на которого хоть раз кидали бомбу. Зато вы очень похожи на человека, который очень любит разговаривать о бомбах. Если хотите мое мнение. В вас кидали бомбы хоть раз? Вы на фронте были?".

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пальчевский накинулся на журналистов из-за напоминания о его призыве воссоединиться с Россией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

На похороны пришел миллион человек

Власти приказали украинцам использовать латиницу

В тюрьмах разрешили уничтожать людей

Войну начали называть мировой

Анархист заколол ножом императрицу

Поведение человека меняется перед суицидом: как распознать тревожные признаки

Самое читаемое
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 14715
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 11187
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 9819
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью Просмотров: 6975
&quot;На вампира похожа&quot; - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
"На вампира похожа" - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
7
 Просмотров: 6651
Политика
Богдана зовут на допрос в ГБР
Богдана зовут на допрос в ГБР Просмотров: 72
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе Просмотров: 234
У главнокомандующего обнаружили коронавирус
У главнокомандующего обнаружили коронавирус Просмотров: 342
Рада в ближайшее время примет решение относительно Беларуси - Разумков
Рада в ближайшее время примет решение относительно Беларуси - Разумков Просмотров: 63
В "Слуге народа" сравнили инспекцию на Донбассе с изнасилованием
В "Слуге народа" сравнили инспекцию на Донбассе с изнасилованием Просмотров: 387
Больше всего комментируют
4
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
3
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
3
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
2
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
Голосов: 17681
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua