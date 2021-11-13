Палачей из концлагеря "Изоляция" курирует ФСБ - Bellingcat

Грозев заявил, что "Изоляцию" курируют в ФСБ. Фото: Радио Свобода

Журналисты-расследователи установили имена кураторов палачей из тюрьмы оккупантов в Донецке "Изоляция".

"Это реально структура, подконтрольная российской ФСБ. Все, которые там были кураторы из ФСБ, пытались себя защитить, свою личность очень сложными вымышленными личностями и прозвищами. Но мы смогли все же за год найти настоящих кураторов, их настоящие личности. И сейчас заканчиваем расследование", - журналист-расследователь Христо Грозев заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Грозев также подтвердил, что задержанный недавно в Киеве палач "Изоляции" Денис Куликовский последние два года провел в Украине.

"Да, он был в России, это точно, в 2019-м году. Его родственники правильно описывают его путь туда. Но он оказался обратно в Украине не так долго после этого. И вторая часть, которая для нас не до конца понятна, но мы со Станиславом Асеевым продолжаем над этим работать - понять, как он мог оказаться обратно на территории Украины и два года не попасть в официальные руки правосудия", - сказал он.

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Украинские спецслужбы поймали в Киеве руководителя донецкой застенки "Изоляция" Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч". "Изоляция" – тюрьма боевиков в Донецке на территории бывшего художественного центра.